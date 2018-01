Zilver voor Lisa van der Geest op NK marathonschaatsen

WARMOND - Lisa van der Geest uit Warmond is tweede geworden bij het Nederlands kampioenschap marathon op kunstijs. De 23-jarige schaatsster uit Warmond moest maandag na honderd ronden alleen Irene Schouten (25) voor zich dulden. Die veroverde in Utrecht haar titel op rij in deze discipline. Emma Engbers eindigde als derde.

Schouten is de derde schaatsster die de Nederlandse marathontitel op kunstijs drie keer op rij wint. Eerder slaagden Atje Keulen-Deelstra en Gretha Smit daarin. 'Ik kom in een heel mooi rijtje', liet de kopvrouw van Royal A-ware opgetogen weten bij de NOS. 'Het was een zware wedstrijd op slecht ijs. Ik had gelukkig in Carien Kleibeuker een super knecht. Zij reed zó sterk, Carien heeft heel veel kopwerk voor mij gedaan. Zij verdiende het ook om te winnen.'

Tactische spel

De strijd op het ijs van de Vechtsebanen kende al in het eerste deel veel uitvallers. Halverwege vormde zich een kopgroepje van twaalf rijdsters, met onder anderen Schouten, Kleibeuker en Janneke Ensing. Iris van der Stelt, de leidster in het klassement om de KPN Marathon Cup, miste de slag en moest daardoor met een bijrol genoegen nemen.

In het laatste kwart werd het uitgedunde peloton door tien schaatssters op een ronde gezet. Daarna begon het tactische spel onder de koploopsters. Nadat het peloton voor de elfde plek had gestreden, bleven er nog tien ronden voor de kopgroep over. Een korte vluchtpoging van Ensing, Jade van der Molen, Corina Strikwerda en Anne Tauber leverde niets op waarna Schouten in de laatste ronde haar kwaliteiten als afmaker kon tonen.

Schouten komt bij Pyeongchang 2018 op de olympische massastart uit. Bij het olympisch kwalificatietoernooi de afgelopen week in Thialf stelde ze nog teleur (dertiende op 3000 meter en zesde op 5000 meter). 'Ik heb in Heerenveen niet gereden zoals ik wilde en zoals ik kon. Bij dit NK heb ik het wel weer laten zien. Deze titel geeft veel vertrouwen voor de Winterspelen in Zuid-Korea.' Van der Geest veroverde vorige week geen olympisch ticket.



Simon doet zus na

In navolging van zijn jongere zus Irene heeft Simon Schouten de Nederlandse titel veroverd. De 27-jarige schaatser van Royal A-ware was na 150 ronden op het werkijs van de Vechtsebanen de beste sprinter. Zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma eindigde als tweede en Frank Vreugdenhil kwam als derde over de finish.

Voor Schouten was het eveneens zijn eerste triomf bij dit NK. Sjoerd den Hertog, de leider in het klassement om de KPN Marathon Cup, ging in de spannende finale onderuit. Daardoor kon hij niet meer meesprinten om de medailles. Den Hertog eindigde als achtste. Erik Jan Kooiman uit Lekkerkerk werd zesde.

