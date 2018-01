Deel dit artikel:











VIDEO: Vuurwerkbom ontploft in Voorschoten, politie zoekt getuigen

VOORSCHOTEN - Een illegale vuurwerkbom is op oudjaarsdag tot ontploffing gebracht op de Oostbosch in Voorschoten. Dat leidde rond 16.00 uur tot een enorme knal en een kortstondige vuurzee. De politie neemt het incident zeer serieus op en is op zoek naar getuigen.



Mensen die de explosie hebben gezien, er meer over weten en eventueel zelfs filmpjes hebben gemaakt, kunnen zich telefonisch melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het is ook mogelijk om reactie te plaatsen op Facebook of Twitter. LEES OOK: Minder incidenten tijdens jaarwisseling in regio Leiden