Regiogenoten vallen in de prijzen bij Postcodeloterij

DEN HAAG - Een groep regiogenoten deelt mee in de Buurt-Ton van de Postcodeloterij. Maandagavond werd bekend dat bewoners van postcodes 2571 HP, 2596 JP, 2635 MK, 2721 JA en 2801 CX per postcode 100.000 euro mogen verdelen.

Het gaat onder meer om de bewoners van de Paul Krugerlaan en de Oostduinlaan in Den Haag die deelnemen aan de Postcodeloterij. Daarnaast wordt een ton verdeeld onder deelnemers aan de Achterdijkshoorn in Den Hoorn, Lombok in Zoetermeer en de Nieuwehaven in Gouda.

Vorig jaar viel de Postcodekanjer van 49,9 miljoen op postcode 2555 VX in de Haagse wijk Kijkduin. In een flat aan de Donker Curtiusstraat vielen 32 mensen in de prijzen. Zij wonnen ieder, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespeelden, tussen de 439.000 en 4,7 miljoen euro.



Hoogste prijs ooit

Dit jaar is de Postcodekanjer 53,9 miljoen euro, de hoogste prijs ooit. De winnende postcode is al bekend: 9261 in het Friese dorp Eastermar. De helft wordt verdeeld onder de deelnemers met diezelfde postcode.

Maandagavond werd door RTL bekendgemaakt dat de straat met postcode 9261 XC de andere helft mag verdelen. Volgens Google Maps gaat dat mogelijk maar om twee huizen: de postcode geldt alleen voor de Industrieweg op een klein industrieterrein in Eastermar.

LEES OOK: Winnaar Grote Clubactie laat 100.000 euro liggen