Van Aartsen: 'Amsterdam heeft Leiden en Den Haag hard nodig'

DEN HAAG - Amsterdam heeft steden als Leiden en Den Haag hard nodig om te groeien, al was het maar om de nieuw aangetrokken werkers te huisvesten. Dat zei de waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen maandag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens de oud-burgemeester van Den Haag wordt 2018 voor de hoofdstad een jaar van groei en nieuwe verbindingen. 'Een nieuwe metrolijn, een nieuwe raad en college, een nieuwe burgemeester, het vijftigjarig bestaan van de Bijlmer.' Het is de bedoeling dat Van Aartsen nog deze zomer in Amsterdam plaats maakt voor zijn opvolger.

De hoofdstad kan de groei niet in zijn eentje bolwerken, bijvoorbeeld nu het Europees Medicijnagentschap (EMA) met 900 hoogbetaalde medewerkers verhuist van Londen naar Amsterdam. 'Amsterdam is geen eiland. Het is een stad die zich verbonden voelt met de rest van het land', benadrukt Van Aartsen.



'Ook werkgelegenheid in andere delen van het land'

'Bij de vestiging van het medicijnagentschap heeft Amsterdam Leiden en Den Haag (...) heel hard nodig om de nieuwe gezinnen te voorzien van onderwijs en woonruimte. Tegelijk gaat de EMA ook voor werkgelegenheid zorgen in andere delen van Nederland.'

Van Aartsen pleit voor investeringen. Enerzijds om de bereikbaarheid van de hoofdstad te vergroten, anderzijds om te zorgen voor goed openbaar vervoer. Ook stond hij kort stil bij het overlijden van zijn voorganger Eberhard van der Laan. 'Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad én van saamhorigheid.'