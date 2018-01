West Wekker: Deelnemers loterij in de prijzen en zware erfenis voor Van Aartsen

REGIO - Goedemorgen! Hoe heb jij de eerste dag van 2018 doorgebracht? Sommige regiogenoten hadden geluk, want zij zijn in de prijzen gevallen bij de Postcodeloterij. Voor de Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen was het een bijzondere dag, want hij hield zijn eerste nieuwjaarstoespraak als waarnemend burgervader in Amsterdam. Dit en nog veel meer lees je in de West Wekker!

1. Regiogenoten vallen in de prijzen bij Postcodeloterij

Woon je aan de Paul Krugerlaan of de Oostduinlaan in Den Haag, de Achterdijkshoorn in Den Hoorn, Lombok in Zoetermeer of de Nieuwehaven in Gouda? En speel je mee met de Postcodeloterij? Dan is de kans aanwezig dat je gisteravond in de prijzen bent gevallen. Bewoners van postcodes 2571 HP, 2596 JP, 2635 MK, 2721 JA en 2801 CX mogen 100.000 euro per postcode verdelen. Dit jaar is de Postcodekanjer van 53,9 miljoen (de hoogste prijs ooit) gevallen in het Friese dorp Eastermar.

2. Van Aartsen: 'Amsterdam heeft Leiden en Den Haag hard nodig'

Oud-burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen ervaart zijn rol als waarnemend burgemeester van Amsterdam als een zware erfenis. Zijn voorganger Eberhard van der Laan stierf in oktober aan de gevolgen van longkanker. 'Laat ons de herinnering aan hem koesteren en ons vooral zijn boodschap ter harte nemen van liefde voor de stad én van saamhorigheid', sprak Van Aartsen tijdens de nieuwjaarstoespraak. Daarin deed hij ook een beroep op Leiden en Den Haag.

3. Sonja Barend, Maartje Paumen en Tommy Wieringa maken kans op Haagse boekenprijs

De hele maand januari kunnen Haagse lezers hun stem uitbrengen bij de verkiezing voor het 'beste Haagse boek van Den Haag' in 2017. Onder anderen de Haagse schrijfsters Francine Oomen en Tal Maes behoren tot de twaalf genomineerden in de jaarlijkse verkiezing van boekhandel Paagman. De bekendste kanshebbers zijn Sonja Barend, Maartje Paumen en Tommy Wieringa. Stemmen kan via de website en in de winkels van Paagman.

4. Stompwijks rallyteam start in Africa Eco Race

Het team van Van Velzen Rallysport uit Stompwijk verschijnt vandaag aan de start van de Africa Eco Race. Deze rallyrace is het 'kleine broertje' van de Dakar Rally. Dit jaar wordt de tiende editie gehouden, vertelt Rob Steltman van het team.

Het weer: Vanochtend is het overwegend droog met nog een gaatje voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt 's middags de bewolking toe en halverwege de middag volgt regen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 7 of 8 graden.

Vanavond op TV West: Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop (Aflevering 1/5)

De kopstukken van de vaderlandse popmuziek touren met Johan Derksen door de Nederlandse theaters. De hits van weleer, gezongen door stemmen die met de jaren alleen maar beter zijn geworden. Kijk mee hoe de Pioniers van de Nederpop verhalen ophalen, verdwalen in theatergangen en natuurlijk de stemmen van de hemel zingen. In deze aflevering: Rudy Bennet