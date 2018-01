Deel dit artikel:











VVD Den Haag: bekogelen agenten met vuurwerk is poging tot doodslag Ongeregeldheden Kaapseplein Den Haag (foto: Marofer)

DEN HAAG - De VVD in Den Haag wil stevige maatregelen tegen relschoppers. Raadslid Ingrid Michon-Derksen pleit daarvoor in schriftelijke vragen. Aanleiding is het gooien van vuurwerk naar agenten op het Kaapseplein in Den Haag.

'Gooien met zwaar vuurwerk kan een strafzaak wegens poging tot doodslag opleveren, waarschuwde het Openbaar Ministerie eerder', aldus Michon. Wat de Haagse VVD betreft is gooien met zwaar vuurwerk 'absoluut onacceptabel'. Op het Kaapseplein zijn tijdens oudejaarsnacht agenten bekogeld. Daarbij heeft de politie twee aanhoudingen verricht. Michon vraagt het stadsbestuur onder meer: 'Bent u bereid (…) te pleiten dat er door het OM wordt ingezet om poging tot doodslag ten laste te leggen?'