Islampartij NIDA doet mee aan verkiezingen in Den Haag

DEN HAAG - Islampartij NIDA doet bij de gemeenteraadsverkiezingen mee in Den Haag. Op het moment is de lokale partij alleen nog vertegenwoordigd in Rotterdam.

Na het succes in Rotterdam kwam volgens partijvoorzitter Nurullah Gerdan de roep om een Haagse lijst vanuit de stad zelf. 'We werden benaderd door mensen die zich niet herkenden in de bestaande partijen in de stad.'

Nida is een begrip uit de Koran en betekent 'oproep' of 'stem'. In de Haagse gemeenteraad zitten al twee partijen met een islamitische achtergrond: Islam Democraten en de Partij van de Eenheid.



Er is volgens NIDA in Den Haag behoefte aan een verbindend verhaal over emancipatie, diversiteit en duurzaamheid. De huidige partijen in de Hofstad bieden dat onvoldoende, vertelt Gerdan. 'De tijd is rijp voor een Nida 070 met haar eigen vernieuwende geluid. We hebben de inspiratie, kwaliteiten, visie en energie om Den Haag het nodige alternatief te bieden.'

Rond half januari maakt NIDA, die in de Rotterdamse gemeenteraad drie zetels heeft, de kandidatenlijst voor Den Haag bekend.



Teleurstelling

Volgens Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid (PvdE) heeft NIDA een aanbod afgeslagen om samen te gaan werken met de PvdE-fractie. 'Nu ontstaat er nóg meer verdeeldheid, daar waar we juist eenheid nodig hebben', zegt Van Doorn. 'Laat NIDA lekker in Rotterdam blijven en hun goede werk daar voortzetten.

Den Haag heeft aan de Islam Democraten en de Partij van de Eenheid genoeg.'

