Eerste storm van 2018 op komst: 'veel regen en zeer zware windstoten' Hoge golven door de storm | Foto: Jan van der Sluis

DEN HAAG - De eerste storm van het nieuwe jaar is in aantocht. Dat meldt Britta van Gendt van MeteoGroup. Woensdag krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm met veel regen en zware tot zeer zware windstoten.

De windkracht kan oplopen tot negen aan de westkust. Het KNMI heeft voor woensdag tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds code geel afgegeven. 'De windstoten kunnen aan het begin van de middag oplopen tot 120 km per uur. Pas tegen de avond neemt de wind af', vertelt de weervrouw. Het KNMI waarschuwt automobilisten om woensdag in de kustgebieden niet met aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Lees het volledige weerbericht