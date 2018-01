Rijksmuseum Boerhaave krijgt nieuwe directeur

LEIDEN - Amito Haarhuis wordt per 1 april de nieuwe directeur van Rijksmuseum Boerhaave. Hij neemt het stokje over van Dirk van Delft, die na bijna 12 jaar met pensioen gaat. Dat laat het Leidse museum dinsdag weten.

Haarhuis, die nu nog adjunct-directeur is van het NEMO Science Museum in Amsterdam, heeft veel zin in zijn nieuwe baan. 'Rijksmuseum Boerhaave heeft een van de belangrijkste wetenschapshistorische collecties ter wereld. Ik zie het als mijn belangrijkste opdracht de naamsbekendheid van het museum op zowel nationaal als internationaal terrein verder uit te bouwen. Het vernieuwde museum is hiervoor een prachtig uitgangspunt.'

Voordat hij bij NEMO aan de slag ging, was Haarhuis werkzaam als pabodocent, was hij televisiepresentator in het NRCV-programma Willem Wever en schreef hij populairwetenschappelijke boeken. 'Amito Haarhuis heeftin de directie van NEMO veel ervaring opgedaan', zegt Douwe Breimer, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum Boerhaave. 'Hij beschikt over een uitgebreiden relevant netwerk in de museumwereld. Dirk van Delft heeft het vernieuwde Rijksmuseum Boerhaave op de kaart gezet en het is aan Amito Haarhuis om Rijksmuseum Boerhaave als belangrijkste wetenschapsmuseum van Nederland nog verder te doen groeien en bloeien.'



Pensioen

Haarhuis moet scheidend directeur Dirk van Delft doen vergeten. Van Delft, die terugkijkt op bijna twaalf jaar directeurschap, stelde speciaal voor de grootscheepse renovatie van het museum zijn pensioen nog even uit. 'De rode draad in mijn leven is wetenschapscommunicatie. Ik zag het als mijn grote uitdaging om dit prachtige museum altijd al gewaardeerd door bèta-kenners ook aantrekkelijk en relevant te maken voor mensen met een andere achtergrond. De enorme toeloop van families in de kerstvakantie bewijst dat Rijksmuseum Boerhaave er ook toe doet als familiemuseum. Dat geeft mij geweldig plezier.'

