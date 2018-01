Donderdag geen streekbussen, staking gaat door

DEN HAAG - Er rijden donderdag de hele dag geen streekbussen, of maar heel weinig. De bonden hebben een 24 uurs-staking afgekondigd. De bussen van de HTM, in en rond Den Haag, rijden wel. 'Die hebben een eigen CAO', zegt een woordvoerder van vakbond CNV tegen Omroep West.

'We gaan de hele dag staken. In november liepen gesprekken met de werkgevers al spaak. We hebben onze leden uitgebreid geraadpleegd, maar vrijwel iedereen staat achter het voeren van actie', zegt hij. De actie wordt ook door de FNV gesteund. Eigenlijk liep het ultimatum aan de werkgevers pas dinsdagmiddag om 12.00 uur af, maar rond half elf meldden beide bonden al dat de staking doorgaat.

Volgens het CNV zijn er weinig andere mogelijkheden meer dan het busvervoer plat te leggen en kan het niet anders dan dat reizigers de dupe worden. 'Het is heel vervelend voor de reizigers, maar het is ook in hun belang. Het gaat niet alleen om meer loon, maar vooral om de werkdruk. Veel chauffeurs worden opgejaagd in een rooster met weinig pauzes. Ze kunnen daardoor geen service verlenen aan de reizigers. En zelf even plassen is ook al lastig.'



Connexxion: Vervelend voor reizigers

Busbedrijf Connexxion, dat veel busvervoer in onze regio verzorgt, noemt het vervelend voor de reizigers. 'We zijn nu bezig om reizigers en andere belanghebbenden te informeren. Maar stakingen vinden wij nooit leuk', zegt een woordvoerder. 'We willen graag praten met de vakbonden. We hadden ze nog een uitnodiging gestuurd om verder te praten. Maar we gaan nu vooral inzetten op zo goed mogelijk informeren van de reizigers.'

Volgens de woordvoerder van het busbedrijf gaat niet alles plat: 'Er zijn bepaalde regio's waar we afspraken mee hebben en we gaan kijken of we daar toch bussen gaan laten rijden. Maar details heb ik nog niet. We hopen daar zo snel mogelijk meer informatie over te geven. We zijn nu met man en macht bezig om dat in kaart te brengen.'

FNV: Misschien meer stakingen





Mogelijk blijft het staken niet beperkt tot donderdag. "Als werkgevers volharden in hun weigering om goede afspraken te maken, volgen er meer en langduriger stakingen", zegt een woordvoerder van vakbond FNV.