Fikse aanrijding tussen crossmotor en busje, jongen gewond

WATERINGEN - Een jongen op een crossmotor heeft dinsdagochtend een flinke aanrijding gekregen op de Willem III straat in Wateringen. Door nog onbekende oorzaak vloog de jongeman uit de bocht en knalde hard tegen een stilstaande bestelauto.

Volgens een fotograaf van Regio15, die kort na het incident ter plekke kwam, gaat het om een jongen van 17 of 18 jaar oud. Hij zou met forse verwondingen in een ambulance naar een ziekenhuis zijn gebracht. Een opgeroepen traumahelikopter werd op het laatste moment geannuleerd. Van de crossmotor is weinig meer over.

Hoe het met de jongen gaat en waar hij vandaan komt is niet bekend.

Bestuurder busje geschrokken





De oudere bestuurder van de witte bestelwagen zou flink geschrokken zijn van de botsing. Agenten hebben de man opgevangen in een politieauto.

