Lichaam gevonden in Haagse gracht Het stoffelijk overschot werd gevonden in het water bij het Groenewegje (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij het Groenewegje in het centrum van Den Haag is dinsdag aan het einde van de ochtend een stoffelijk overschot gevonden. De identiteit van het slachtoffer is onbekend. Ook is onduidelijk wat er is gebeurd.