Vuurwerkgooier vrijgelaten wegens 'onvoldoende bewijs' Aanhouding Kaapseplein Den Haag (foto: Marofer)

DEN HAAG - De 19-jarige verdachte die tijdens de jaarwisseling op het Kaapseplein in de Haagse wijk Transvaal werd aangehouden is vrijgelaten. De politie pakte hem op voor het gooien van vuurwerk naar agenten, maar de politie stelt nu dat hier onvoldoende bewijs voor is.

De verdachte was een van twee jongeren die tijdens de jaarwisseling op het Kaapseplein werden aangehouden. De 19-jarige man werd gearresteerd op verdenking van het gooien van zwaar vuurwerk naar surveillerende agenten. Een 21-jarige Hagenaar bemoeide zich met de arrestatie en verzette zich vervolgens tijdens zijn eigen arrestatie tegen de politie. Hij is met een dagvaarding naar huis gestuurd. LEES OOK: 32 personen aangehouden tijdens Oud en Nieuw in Den Haag