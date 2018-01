32 of 98 arrestaties? Zoveel mensen werden opgepakt tijdens de jaarwisseling

DEN HAAG - De politie Den Haag zegt 98 mensen te hebben aangehouden rond de jaarwisseling, het Openbaar Ministerie (OM) noemt 32 arrestaties. Waardoor komt dit verschil? Wij zochten het uit. En wat blijkt: het heeft te maken met de omschrijving 'Oud en Nieuw-gerelateerde zaken'.

Die definitie gebruikt het OM voor incidenten die specifiek te maken hebben met de jaarwisseling, zoals brandstichting, vuurwerkincidenten of geweld tegen hulpverleners. Dat legt OM-persofficier Marilyn Fikenscher uit in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

'Van die 32 arrestaties zijn tien gevallen bekend waarbij geweld is gebruikt tegen mensen met een publieke taak', zegt Fikenscher. 'Dat zijn zaken die wij hoog oppakken en waarvoor we verdachten graag voor de rechter brengen.' Deze mensen zijn opgepakt tussen zondag 31 december (00.00 uur) en maandagochtend 1 januari (08.00 uur).



Geen supersnelrecht

In deze gevallen wordt geen supersnelrecht toegepast. 'Niet iedere zaak leent zich daarvoor', licht Fikenscher toe. 'Het moet sowieso een zaak zijn waarvoor iemand langere tijd wordt vastgehouden. En daarnaast moet het een vrij overzichtelijk dossier zijn. Als na een strafbaar feit tien verklaringen zijn afgelegd, dan is zo'n dossier toch iets minder snel te doorgronden.'

Dat betekent zeker niet dat mensen hun straf ontlopen, verzekert de OM-persofficier. 'Dan krijgen ze een dagvaarding om op een later moment zich bij de rechter te melden.'



Politie: 98 aanhoudingen

De politie liet eerder weten dat er in totaal 98 mensen werden aangehouden. Veel meer dan de 32 zaken die het OM noemt, maar dat komt omdat de politie alle arrestaties rondom de jaarwisseling meetelt, ongeacht hun karakter of omstandigheden.

