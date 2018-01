Weer twee restaurants onder verscherpt toezicht keuringsdienst

DEN HAAG - Twee restaurants in Den Haag staan onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om restaurant Carmil aan de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier en om Rotishop Amira aan de Betje Wolffstraat in Moerwijk. Beide zaken gaan 'niet juist om met voedsel', blijkt uit inspecties van de keuringsdienst.

Wat er precies mis is, wil een woordvoerder van de NVWA niet zeggen. 'Meer details kunnen we niet geven, dit is geen openbare informatie', zegt hij tegen Omroep West. 'Maar meestal gaat het in dit soort gevallen erom dat de temperatuur van het eten niet goed is. Dingen worden niet koud of juist niet warm genoeg bewaard, dan krijg je bacteriegroei. Dat is een risico.'

Als een restaurant onder verschept toezicht komt te staan, zijn er al eerder problemen geconstateerd. 'Voor het zover komt, moet je eerst in twee jaar tijd drie keer een boete hebben gekregen. Dan komen er inspecties en gesprekken met zo'n bedrijf. Dat verscherpte toezicht duurt acht maanden. In die tijd komen we geregeld langs om te kijken of alles in orde is en blijft.'



Zaak tijdelijk sluiten

'Mocht er na die acht maanden geen structurele verbetering zijn, dan kunnen we een zaak tijdelijk sluiten, of zelfs definitief. Maar dan moet er wel sprake zijn van een groot risico.' Het gaat niet om smerige restaurants, benadrukt de woordvoerder. 'Zo wil ik het niet noemen.' Het wil vooral zeggen dat er 'iets niet goed is met de procesbeheersing'.

De eigenaresse van Rotishop Amira aan de Betje Wolffstraat reageert geschrokken als Omroep West haar om commentaar vraagt. 'Ik weet hier niks van. Dat moet nog van de vorige eigenaar zijn. Wij hebben deze zaak recent overgenomen', zegt Arty Singh. Of nu alles onder controle is? 'Wij doen ons best. Ik zou heel graag een cursus willen volgen om er meer over te weten te komen, ik heb al een boekje gehaald, de hygiënecode voor de horeca. Ik ben het aan het lezen en vind het best wel interessant.'



'Balen'

Singh, die naar eigen zeggen geen horeca-ervaring heeft, baalt wel van de vermelding van haar zaak op de website van de NVWA. 'Ik ga daar de vorige eigenaar zeker op aanspreken. Ik heb er al eerder over getwijfeld, maar misschien moeten we onze naam dan toch maar veranderen', zegt ze.

Naast haar zaak staat dus ook het Haagse restaurant Carmil onder verscherpt toezicht van de NVWA. Het is een Chinees-Surinaams restaurant aan de Piet-Heinstraat, dat ook via diverse internetwebsites aan thuisbezorging doet. Bij het restaurant wil men ons niet met de eigenaar in contact brengen. 'U wilt een interview? Dat kan niet', zegt zijn vrouw aan de telefoon tegen Omroep West.



Garoeda

Vorig jaar kwam het beroemde Haagse restaurant Garoeda onder verschept toezicht te staan. Het Indonesische restaurant aan de Kneuterdijk werd zelfs een tijdje gesloten op last van de NVWA. Daarna is het restaurant weer geopend omdat de keuken als 'goed' werd beoordeeld. Wel zijn er bij dat restaurant nog steeds 'verbeterpunten', zegt de woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoreit.