'Pijnkreet door merg en been': onderuit geschopte agent ligt nog in het ziekenhuis

LEIDEN - De agent die tijdens de jaarwisseling in Leiden werd aangevallen en toen zijn kuitbeen brak, ligt nog in het ziekenhuis. Hij is inmiddels geopereerd. De agent wilde met zijn collega ingrijpen bij een vechtpartij op de Lange Mare. Toen hij uit het busje stapte werd hij hard onderuit geschopt en brak daarbij zijn kuitbeen. De aangehouden verdachten zitten nog vast en de recherche onderzoekt de zaak.

Het Leidse raadslid Frederik Zevenbergen (VVD) reed die nacht toevallig mee met de politie. 'Na jaren van praten in de raad over de jaarwisseling, wilde ik wel eens aan den lijve ondervinden wat onze hulpdiensten ervaren tijdens de nieuwjaarsnacht', schrijft hij op Facebook. Ondanks dat de afgelopen jaarwisseling relatief rustig verliep in de regio, is Zevenbergen niet zo positief gestemd. ‘Als het gaat om geweld tegen hulpverleners hebben we nog een lange weg te gaan’, besluit hij zijn stuk.

Zevenbergen beschrijft hoe zijn nacht op stap met de politie verliep. Tegen een uur of 04:00 in de ochtend komen ze in de buurt van de Lange Mare waar het incident plaatsvindt. De betrokken agenten noemt hij voor hun eigen veiligheid D. en N.



'Tegelijkertijd hoor ik een pijnkreet van D. die door merg en been gaat'

Hij schrijft: 'Als we komen aanrijden zien we dat er een vechtpartij aan de gang is. D. en N. stuiven erop af en vergeten in de drukte de schuifdeur van de bus voor me te openen. Ik zit opgesloten en kan niets doen terwijl de groep uit elkaar stuift. Mijn blik volgt N. die achter een man aangaat die een mep uitdeelt. Opeens zie ik haar stoppen en omdraaien. Tegelijkertijd hoor ik een pijnkreet van D. die door merg en been gaat. Ik zie hem niet meer.'

'Machteloos bons ik tegen het pantserglas van de bus. N. vliegt om de bus heen en we zien D. op de grond liggen met zijn been in een rare hoek. Ze staat er even alleen voor. Om haar heen staan dronken feestgangers, haar maatje ligt uitgeschakeld op de grond. Ze stelt haar collega gerust dat er geen open botbreuk is door ter plekke zijn broek open te knippen. Ondanks de verschrikkelijk pijn kan D. een signalement geven van de persoon die hem onderuit trapte toen hij uit de bus stapte. Terwijl ze op haar collega let en de mensen op afstand houdt ziet N. de verdachten staan en puur door haar stem en aanwezigheid weet ze de twee mannen te laten stilstaan waar ze staan.'



Aanleiding onduidelijk

'Een arts in opleiding probeert te helpen. Het is goed bedoeld, maar het helpt niet. De getroffen agent gilt het uit. N. vraagt de arts in opleiding om mij te bevrijden uit de auto. Nadat me wordt gevraagd of ik echt geen crimineel ben maakt ze de deur open. Ik kan eindelijk uitstappen en N. helpen. Ik hou de mensen op afstand en haal de sleutels van het busje uit het contact.'

'Al snel staan er de nodige agenten om ons heen. Het loopt als een gesmeerde machine. In de chaos worden de verdachten geboeid. Met de pijnkreten van een gewonde collega op de achtergrond en onduidelijkheid over de aanleiding. Direct worden verklaringen opgenomen van getuigen. De ambulance komt en we kunnen even niets meer doen. De broeders nemen de zorg over en na een kort onderzoek en een fikse dosis pijnstilling gaat D. op de brancard.'



Opgevangen

'We gaan terug naar het bureau en de emotie zit hoog. Terwijl we dat doen gaat het onderzoek door en dankzij de verschillende verklaringen wordt al snel duidelijk hoe de puzzel in elkaar zit. Op de Langegracht staat een groep collega’s klaar om N. en mij op te vangen. Ook al ben ik een buitenstaander die een nachtje meeloopt, de zorg, de warme arm en het meeleven zijn er voor ons allebei. Op tafel ligt een tas uit het LUMC met een aan flarden geknipt uniform en een losse schoen van D.'

'Terwijl we onze verklaringen opstellen komt het nieuws binnen dat dankzij de oplettendheid van een andere ploeg alle verdachten zijn aangehouden. Tegelijk horen we dat D. meteen geopereerd zal moeten worden. Tijdens de debriefing delen we allemaal hoe de nieuwjaarsnacht ons vergaan is. Het professionele antwoord is ’goed’. Dat valt me meteen op. Hoe professioneel de organisatie omgaat met haar werk terwijl een geliefde collega letterlijk is gevloerd. Ik praat nog heel even na met N. en we wisselen telefoonnummers uit zodat we elkaar op de hoogte kunnen houden. Om half acht ben ik thuis. Ik wens mijn half slapende vrouw een gelukkig nieuwjaar.'



Intense haat

'Wat me beangstigt is de intense haat die je af en toe ervaart. De ene keer wordt dat openlijk geuit door schreeuwen of gebaren. De andere keer door bewust in de weg lopen of het hinderen van het politiewerk. Een aanwijzing van een agent, ‘wil je even ergens anders gaan staan’, ‘wil je ons even ons werk laten doen, we komen zo bij je’, zijn voor de nodige omstanders geen hint maar eerder een uitnodiging voor discussie. Jarenlang vragen we - ook ik als woordvoerder Veiligheid in de Leidse gemeenteraad - om de aanpak van geweld tegen hulpverleners. We hebben daar helaas nog een lange weg in te gaan', schrijft hij tot besluit.

De politie laat dinsdag weten op zoek te zijn naar getuigen. Er zouden zeker vier personen bij de vechtpartij betrokken zijn geweest: een 15-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn, twee jongens van 17 en 18 jaar uit Engeland en een 20-jarige man uit Katwijk. Ze zitten alle vier nog vast.