Otterspeer, Van der Weijden en Wijfje op eerste EK afstanden

REGIO - Hein Otterspeer uit Gouda, Annouk van der Weijden uit Nieuwveen en Melissa Wijfje uit Ter Aar nemen komend weekeinde deel aan de Europese kampioenschappen afstanden. De schaatsers reizen deze week af naar de Russische stad Kolomna, waar de allereerste EK afstanden worden gehouden. Ook voor Esmee Visser van de Leimuidense schaatsclub Nut en Vermaak is plek in de Nederlandse selectie.

Otterspeer is voor drie afstanden geselecteerd: de 500 meter, de 1000 meter en de teamsprint. Van der Weijden, die zich vorige week verrassend plaatste voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, komt in Kolomna uit op de 3000 meter en de massastart. Wijfje wordt afgevaardigd op de ploegenachtervolging en Visser schaatst de 3000 meter.

Voor Nederland doen verder behalve Otterspeer ook Ronald Mulder, Michel Mulder, Koen Verweij, Thomas Krol, Marcel Bosker, Jan Blokhuijsen en Simon Schouten mee. Bij de vrouwen bestaat het Nederlandse schaatsteam naast Van der Weijden, Wijfje en Visser uit Letitia de Jong, Sanneke de Neeling, Mayon Kuipers, Marrit Leenstra, Lotte van Beek, Linda de Vries en Carlijn Achtereekte.



Andere voorbereiding

Veel schaatsers laten het toernooi schieten omdat ze in aanloop naar de Olympische Spelen van volgende maand voor een andere voorbereiding kiezen. Zo doen onder anderen Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Kjeld Nuis en Ireen Wüst niet mee.

Het is de eerste keer dat de EK afstanden op het programma staan. Vrijdag staan in de Russische stad voor de mannen en vrouwen de 500 en 1500 meter op het programma, een dag later gevolgd door de 1000 meter en de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen). Het toernooi eindigt zondag met de onderdelen ploegenachtervolging, teamsprint en massastart.

