Drama voor Samantha Steenwijk: Zangeres The Voice raakt stem kwijt

Auditie van Samantha Steenwijk bij The Voice of Holland (Foto: screenshot The Voice of Holland)

DEN HAAG - Niets leek haar succes nog in de weg te staan: een knallend optreden en lovende recensies bij The Voice, Anouk als coach en door naar de volgende ronde. Maar nu lijken stemproblemen roet in het eten te gooien voor de sympathieke Haagse - tegenwoordig Rijswijkse - zangeres Samantha Steenwijk. 'Ik baal er vreselijk van, juist op het moment suprême', zegt ze tegen Omroep West.

Net als Steenwijk mee gaat doen aan The Battles van The voice of Holland, steekt een keelontsteking de kop op. 'Ik kreeg dinsdag tijdens het repeteren ineens pijn in mijn keel, dus woensdag ben ik naar de kno-arts gegaan', vertelt de Haagse. 'Die constateerde een zware keelontsteking. Dat is toch lastig repeteren.'

Samantha, die juist bekend staat om haar volle stemgeluid, moest haar stem sparen. 'Je kunt niet volle bak zingen, want dan zing je alles kapot. Tussen je oren wil je wel, maar je stem doet niet mee. Terwijl je weet dat het niet kan. Dan hoop je toch dat je genezen bent voor zo'n grote uitzending. Dat is écht hoogspanning.'



Strenge Anouk: verplicht stemrust

Op advies van Anouk, haar trouwe steun en toeverlaat als coach, moest ze absolute stemrust houden. 'We lachen altijd heel veel met elkaar, maar nu was ze echt heel streng voor mij. Ze verplichtte mij mijn stem te laten rusten, en dat moet ook.' Anouk weet als geen ander hoe het is om met stemproblemen geconfronteerd te worden: een paar jaar geleden moest zij ook concerten afzeggen vanwege stemproblemen.

Gelukkig is Anouk niet de enige die haar steunt. Steenwijk: 'Mijn vrouw Daisy maakt elke dag een fruithapje voor mij en ze voert mij vitaminepillen. Ze helpt gelukkig mee en daar heb ik heel veel steun aan.' Ook nam Samantha haar toevlucht tot allerlei middeltjes. 'Ach hou op, van alles en nog wat. Nevelen, bubbelen met zo'n glazen buisje, een dubbele dosis antibiotica, allemaal', zegt ze. Het oud-Haagse medicijn van een flink 'bakkie' was daar niet bij. 'Nee joh, drinken doe ik niet. Ja, water...', lacht ze.



Weer Hazes, maar tegen wie neemt ze het op?

Aanstaande vrijdag is bij The Voice te zien hoe Samantha ondanks alle tegenslag weer op het podium staat. 'Ik ga weer een nummer van Hazes doen', vertelt ze aan Omroep West. 'Zeg maar niks meer.' Tegen wie ze het met deze Hazes-klassieker opneemt, gaat ze nog niet vertellen. 'Nee, dat verklap ik nog niet. Maar ik hoop echt dat mijn stem op orde is. Echt hoor, samengeknepen billetjes. Dan wordt het in elk geval een eerlijke strijd. Doet mijn stem het niet, dan vlieg ik er met een bloedgang uit, dat is natuurlijk logisch.'

Hoe het ook eindigt, de doorbraak bij The Voice heeft haar in elk geval nieuwe kansen geboden. 'Ik heb twee weken geleden met Anita Meyer gezongen in de Ziggo Dome. Echt een groot optreden, met een orkest. Wow. Ik heb echt een klein traantje weggepinkt op de terugweg, dat is toch een droom die uitkwam.'



Bewogen jaar: logopedie, angst en verhuizen

De getalenteerde blondine kijkt sowieso terug op een bewogen jaar. Naast alle hectiek die deelname aan The Voice of Holland haar bracht, waarvoor ze overigens eerst haar angst voor Anouk moest zien te overwinnen, moest ze ook nog de tijd vinden om logopedie te volgen, om zo haar Haagse accent kwijt te raken. Voor gezinsuitbreiding was daarom geen tijd zeker niet omdat er ook nog eens een verhuizing van Den Haag naar Rijswijk tussendoor kwam.

Vrijdagavond weten we dus hoe het afloopt met Samantha in het succesvolle RTL4-programma. Deskundigen lieten eerder al weten dat ze hoge verwachtingen hebben. 'Samantha wordt een knaller', riepen zij in oktober al in koor.