Goede voornemens volhouden met Bodytec: strak en fit door vals te spelen

DEN HAAG - Voor de start van het nieuwe jaar maken veel mensen goede voornemens. Meestal verzanden ze stilzwijgend in het oude patroon. Maar wie weet lukt het dit jaar wel. Bijvoorbeeld met Bodytec: trainen met een nat gemaakt pak dat je spieren aanspant door electrische stroomimpulsen. Twintig minuten staat voor drie uur intensieve training, zegt Marcel van der Ploeg van Bodytec in Leiderdorp.

Op verschillende spiergroepen zitten elektroden die de spierspanning opvoeren. Door de oefeningen te doen die de computer en de personal trainer aangeven, stimuleren je hersenen en de elektroden je spieren. 'Het is niet gevaarlijk voor je spieren', zegt Van der Ploeg. Het is wel wel even wennen als je het voor het eerst doet, dan kan het een beetje pijn doen, maar het went snel.

Hoewel het bewegen tot een minimum wordt beperkt en de machine het meeste werk doet, vindt Van der Ploeg het geen sport voor luie mensen. 'Ik noem het een beetje valsspelen. Je hebt na twintig minuten het gevoel dat je hard hebt gesport. Daarna moeten je spieren 72 uur rusten. Je mag dus maar twee keer per week bodytec'en.'

