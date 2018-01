Deel dit artikel:











Kapper in Voorburg knipt arme mensen gratis voor Linda Foundation Foto: Omroep West

DEN HAAG - Als je het niet zo breed hebt, is een kappersbezoek een uitgave die je liever uitstelt of helemaal niet doet. Via de Linda Foundation van Linda de Mol krijgen drieduizend gezinnen die geen geld hebben een bon om zichzelf te trakteren op een knipbeurt. In Voorburg heeft kapster Sabine Reijntjes van Kapsalon Anjilero zich opgegeven voor de bonnenactie die dindag begint.

'Ik heb me opgegeven om mensen die geen geld hebben ook de kans te laten krijgen om naar de kapsalon te gaan', zegt Sabine. 'En dat ze niet zeggen: goh, mijn pony is een beetje lang, laat ik het zelf maar even knippen.' Sabine krijgt geen geld van de mensen die met een bon van de Linda Foundation geknipt worden. 'Dat maakt mij niet uit. Deze mensen moeten vaak al lange tijd rondkomen van weinig geld en ik ben blij dat ze zich ook een keer goed voelen en ontspannen naar de kapper kunnen.' LEES OOK: Winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp zamelt geld in voor Linda Foundation