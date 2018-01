Opruimen resten vreugdevuren duurt nog tot vrijdag

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is nog tot vrijdag bezig met het opruimen van de resten van de vreugdevuren op Scheveningen en het strand bij Duindorp. Dinsdag zijn de vuren geblust en de asresten afgevoerd. 'We doen het anders dan vorig jaar', aldus Pieter Kaltner van de Haagse Milieu Service.

Vorig jaar was er veel gedoe over het opruimen van de vreugdevuren. Surfers zagen dat de smeulende resten in zee werden geschoven. Ze vonden houtresten en spijkers in het zand en in de zee. De gemeente gaf aan 'de zaak zeer serieus te nemen'.

'We proberen het aantal spijkers in het zand echt tot een minimum te beperken,' zegt Pieter Kaltner namens de Haagse Milieu Service. 'De vuurstapel is dit jaar op betonplaten gelegd. Dat heeft gezorgd voor minder vervuiling van het zand.' De asresten worden opgeschept en afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.



Zeven met magneetband

'Daarnaast gaan we het hele gebied tot een meter diep afgraven. Dat gaan we ter plaatse zeven met een zeef met een magneetband, die meteen alle spijkers uit het zand haalt.' Volgens Kaltner wordt het strand weer helemaal schoon. 'Het gebied is afgezet, we houden de vervuiling op de plek waar die nu is.'

Het opruimen van de verbrande vuurstapels is een enorme klus, erkent Kaltner. 'Maar ik heb begrepen dat het de troep meer dan waard is.'

