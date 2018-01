Deel dit artikel:











Tientallen demonstranten bij Iraanse ambassade Demonstratie bij Iraanse ambassade (foto: ANP)

DEN HAAG - In Den Haag zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren bij de Iraanse ambassade. Tientallen Iraniërs in Nederland willen zich op die manier solidair verklaren met demonstraties in Iran. Ook op de Dam in Amsterdam zijn mensen uit protest bijeengekomen.

Sinds vorige week worden in steden in Iran gedemonstreerd tegen het regime. Stijgende prijzen van voedsel en brandstof waren in eerste instantie aanleiding voor de demonstraties, maar al snel werden ze gericht aan de regering van president Rohani. De demonstratie is op initiatief van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland. De voorzitter laat weten met de actie 'morele steun' te willen betuigen aan de betogers in Iran. 'We willen de ambassade van het regime laten zien: kijk wij zijn hier.'

Opkomst Volgens de voorzitter zijn zeventig à tachtig mensen naar de ambassade gekomen om te demonstreren. Woensdag zal op de Dam opnieuw een demonstratie plaatsvinden.