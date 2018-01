Deel dit artikel:











Proef vuurwerkoverlast melden via Facebook 'succesvol': 1400 meldingen Foto: ANP

DEN HAAG - De politie-eenheid Den Haag kijkt tevreden terug op de proef waarbij mensen vuurwerkoverlast konden melden via Facebook. Zo'n 1400 mensen in onze regio deden dat. De reacties die de politie kreeg op het 'meldproject' waren over het algemeen positief, omdat de 'drempel laag ligt om de overlast te melden'.

'Uit de berichten blijkt dat wijkbewoners het prettig vinden om vuurwerkoverlast via Facebook te melden, omdat het laagdrempelig is', geeft Ramesh Bipat, één van de initiatiefnemers, aan. 'Daarnaast hebben we veel informatie verzameld en konden we daardoor gerichter surveilleren.' Op de laatste drie dagen van het vorige jaar hadden alle zeven politiedistricten in de regio hun eigen Facebook-meldkamer. Enkele keren leidde een melding volgens de politie ook tot een aanhouding. Zo kon een 29-jarige Hagenaar na een melding aangehouden worden. De politie trof 41 kilo illegaal vuurwerk in een kelderbox aan.

De proef met het melden van vuurwerkoverlast via Facebook wordt deze maand door de politie geëvalueerd. 'Om te kijken wat voor lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst', aldus Bipat.

