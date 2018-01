West Wekker: het gaat stormen en zeven aanhoudingen na vechtpartij

DEN HAAG - Goedemorgen! Ga je zometeen de weg op? Dan moet je rekening houden met forse windstoten. We krijgen vandaag te maken met de eerste storm van 2018. Verder is de gemeente Den Haag de komende dagen nog druk bezig met het opruimen van de resten van de vreugdevuren en gisteren werden er zeven personen opgepakt na een vechtpartij in Naaldwijk.

1. Eerste storm van 2018 op komst: 'veel regen en zeer zware windstoten'

De eerste storm van het nieuwe jaar is in aantocht. Tussen 03.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds geldt code geel. We krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm met veel regen en zware tot zeer zware windstoten. De windkracht kan oplopen tot negen aan de westkust en daarom is er een kans dat in de loop van de middag een aantal waterkeringen dichtgaat. Pas tegen de avond neemt de wind af.

2. Opruimen resten vreugdevuren duurt nog tot vrijdag

De gemeente Den Haag is nog tot vrijdag bezig met het opruimen van de resten van de vreugdevuren op Scheveningen en het strand bij Duindorp. Dinsdag zijn de vuren geblust en de asresten afgevoerd. Vorig jaar was er veel gedoe over het opruimen voor de vreugdevuren, maar dit jaar doen ze het helemaal anders.

3. Zeven mensen opgepakt voor vechtpartij, onder wie vijf minderjarigen

Op de Verdilaan in Naaldwijk heeft dinsdag een vechtpartij plaatsgevonden. De politie heeft zeven personen aangehouden wegens openlijk geweld. Vijf van hen zijn minderjarig. Eén verdachte is naar het ziekenhuis vervoerd. Of diegene alleen onderzocht of ook behandeld moet worden, is niet duidelijk. Ook onbekend is wat de aanleiding was voor het incident.

4. Proef vuurwerkoverlast melden via Facebook 'succesvol' verlopen

De politie-eenheid Den Haag kijkt tevreden terug op de proef waarbij mensen vuurwerkoverlast konden melden via Facebook. Zo'n 1.400 mensen in onze regio deden dat. De reacties die de politie kreeg op het 'meldproject' waren over het algemeen positief, omdat de 'drempel laag ligt om de overlast te melden'. Enkele keren leidde een melding volgens de politie ook tot een aanhouding.

Weer: Een onstuimige dag met aan zee met een stormachtige westenwind en mogelijk even storm. Er zijn zware en soms zeer zware windstoten tot rond 100 km per uur. Verder af en toe zon, maar ook een paar korte buien. Het blijft zacht, met 9 à 10 graden.

Woensdagavond op TV West: Wegen naar Zee

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar. In deze aflevering de familie Pronk.