Zeven mensen opgepakt voor vechtpartij, onder wie vijf minderjarigen

NAALDWIJK - Op de Verdilaan in Naaldwijk heeft dinsdag een vechtpartij plaatsgevonden. De politie heeft zeven personen aangehouden wegens openlijk geweld. Vijf van hen zijn minderjarig.

De vechtpartij was van korte duur, meldt de politie. Eén verdachte is naar het ziekenhuis vervoerd. Of diegene alleen onderzocht of ook behandeld moet worden, is niet duidelijk. Ook onbekend is wat de aanleiding was voor het incident.

LEES OOK: 'Pijnkreet door merg en been': onderuit geschopte agent ligt nog in het ziekenhuis