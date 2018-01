Code geel: zware windstoten trekken over het land

DEN HAAG - Wie woensdag naar buiten gaat moet oppassen dat 'ie niet uit zijn jas waait. Er trekt namelijk een westerstorm over het land. Er worden zware tot zeer zware windstoten gemeten, van zo'n 80 tot 100 kilometer per uur, met aan de kust uitschieters van 110 kilometer per uur. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd.

In de Wolweversgaarde in Den Haag viel een boom op een geparkeerde auto. De brandweer heeft de boom weggesleept. 'Het waait hard, de meeuwen staan in 'standje achteruit', ze kunnen niet vooruit vliegen', vertelt verslaggever Renske van der Zalm vanaf de boulevard van Scheveningen. Daar waren woensdagochtend weinig mensen te bekennen. Een man met een hondje verkoos de boulevard boven het strand, om te voorkomen dat het kleine beestje gezandstraald zou worden. 'De enige mensen op het strand zijn die van het vreugdevuur. Daar is de afbouw in volle gang. Zij hebben vooralsnog geen last van de wind.'

De regen en windstoten zorgen voor een verhoogd risico op de weg. De VerkeersinformatieDienst (VID) heeft een speciale waarschuwing uitgedaan voor vrachtverkeer en bestuurders van voertuigen met een aanganger.



Oplopend waterpeil

Rijkswaterstaat verwacht dat de westerstorm het waterpeil zal opstuwen. Vanwege de verhoogde waterstanden is er een kans dat in de loop van de middag een aantal waterkeringen dichtgaat, zoals de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Eind 2016 is het criterium om te sluiten tijdelijk verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter boven NAP. 'De verwachting is dat de waterstand woensdagmiddag tot ongeveer 2.70 meter komt. Er is dus een kans dat de kering sluit', vertelt Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat op Radio West. Dat zou voor de eerst in jaren zijn. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houden Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen de waterstanden nauwlettend in de gaten.