Snotterend en kuchend het nieuwe jaar in

REGIO - Veel Nederlanders gaan met koorts, gesnotter en gekuch het nieuwe jaar in. Ons land wordt nu al zo'n drie weken geteisterd door een griepgolf, blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Huisartsen zien vooral baby’s en kleine kinderen tot vier jaar langskomen met griepklachten. De kleintjes hebben opvallend vaak het verkoudheidsvirus RS opgelopen.

Afgelopen week gingen 92 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten naar de huisarts. Dat cijfer is gecorrigeerd voor de twee kerstdagen dat huisartspraktijken gesloten waren. De twee weken daarvoor waren dat er respectievelijk 84 en 52 op de 100.000. Als er twee weken achter elkaar meer dan 51 mensen met griepklachten naar de huisarts gaan, is er sprake van een epidemie.



Net als vorig jaar

Vorig jaar was de griepepidemie heftig in regio Den Haag. Op 26 januari waren er toen 440 zieken per 100.000 inwoners.