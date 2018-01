Deel dit artikel:











Torenspits Moordrecht breekt af door storm, berging gestaakt De afgebroken torenspits van de kerktoren in Moordrecht (Foto: Regio15)

MOORDRECHT - De Dorpskerk in Moordrecht is woensdagochtend slachtoffer geworden van een harde windvlaag: de spits van de kerktoren is geknakt en bungelt nu aan de toren. De berging van de torenspits is inmiddels gestaakt vanwege de harde wind.

Een speciale hoogwerker van de brandweer Haaglanden wordt ter assistentie van de brandweer Hollands Midden ingezet om de torenspits veilig te verwijderen. De omgeving van de kerk is afgezet voor het geval de spits naar beneden valt. Een woordvoerder van brandweer Hollands Midden laat weten dat de poging om de torenspits van de historische Dorpskerk te verwijderen is gestaakt. Door de harde wind worden de werkzaamheden te gevaarlijk. De brandweer zal de situatie verder beoordelen en kijken hoe het probleem opgelost kan worden.

UPDATE: Als het weer het toelaat, zal de torenspits donderdagochtend rond 9.00 uur van de toren worden gehaald. Dat laat de gemeente Zuidplas weten op haar website. Tot dat gebeurd is, blijft het Kerkplein afgesloten.