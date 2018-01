Maeslantkering gaat waarschijnlijk na jaren weer dicht

REGIO - Vanwege de westerstorm gaat de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg waarschijnlijk woensdagmiddag dicht. Dat zou voor het eerst zijn in zeven jaar.

De stormvloedkering beschermt Zuid-Holland tegen het water. De Maeslantkering sluit normaal als het water drie meter boven NAP komt, maar omdat deze stormvloedkering al jaren niet meer operationeel is geweest bij storm gaat de kering nu waarschijnlijk dicht bij 2.60 meter boven NAP. Dit gebeurt als een soort training. De verwachte waterhoogte bij Rotterdam is 2.77 meter. Rijkswaterstaat legt uit dat een sluiting tot het laatste moment onzeker blijft. Het is sterk afhankelijk van de windrichting- en snelheid.



De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Het is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. De kering kan een vloedgolf van vijf meter aan.



Meer keringen dicht

Ook andere waterkeringen sluiten woensdag. De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gaat rond het middaguur dicht. De Hartelkering bij Spijkenisse sluit eveneens woensdagmiddag.