Politie krijgt meerdere tips over vuurwerkbom Voorschoten Foto: Politie Leiden Zuid

VOORSCHOTEN - De politie heeft meerdere getuigen gesproken over de illegale vuurwerkbom die op oudjaarsdag ontplofte op de Oostbosch in Voorschoten. Ook kreeg de politie een aantal tips binnen dat ze meeneemt in het onderzoek.

Op 31 december rond 16:00 uur ging er een enorme vuurwerkbom af op de Oostbosch. Volgens de politie is het nog niet duidelijk waar het explosief uit bestond. Het onderzoek loopt nog.