Deel dit artikel:











Rijden de streekbussen morgen nou wel of niet? Nog veel onduidelijkheid Foto: ANP

REGIO - Als je donderdag met het openbaar vervoer moet reizen, is het verstandig om goed na te gaan van welke bus je gebruik kunt maken. Vanwege de staking in het streekvervoer zullen er heel weinig streekbussen rijden. Welke ritten er precies wel en niet doorgaan, wordt pas in de loop van donderdagochtend duidelijk, melden onder andere de RET, Connexxion en Arriva.

De RET laat weten dat er pas donderdagochtend, tijdens de start van de dienstregeling, bekend zal worden welke busritten er die dag wel en niet doorgaan. De bussen op de Hoekse Lijn rijden wel hun normale dienstregeling, evenals de trams en de metro's. Ook Connexxion kan nog niet aangeven wat de omvang van de staking zal zijn. Volgens de vervoerder zal een groot deel van de chauffeurs staken waardoor er donderdag vrijwel geen bussen zullen rijden. Er is een mogelijkheid dat een aantal chauffeurs niet staakt en dat er dan op (zeer) onregelmatige basis gereden wordt, maar dit geeft echter geen garantie dat je later op de dag met die bus ook weer terug kunt reizen. Ook Arriva adviseert om in je planning sterk rekening te houden met de mogelijkheid dat er geen bussen rijden.

Wat rijdt er wel? Naast de bussen op de Hoekse Lijn hebben ook de bussen van HTM, die in en rond Den Haag rijden, een normale dienstregeling. Omdat HTM een eigen CAO heeft, doen zij niet mee met de staking. Ook ziet het er naar uit dat de regionale spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan den Rijn geen problemen ondervindt. De NS is beheerder van deze spoorlijn en aangezien de NS niet meedoet met de staking, zullen de treinen hier gewoon rijden. Wel waarschuwt ook de NS dat er problemen kunnen zijn om bijvoorbeeld op het station te komen vanwege stakingen bij de streekbussen.

Kijk op internet Alle vervoerders raden sterk aan om donderdag hun website en sociale media zoals Facebook en Twitter goed in de gaten te houden als je nog met het openbaar vervoer op stap moet. Hier zullen zij je zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen, beloven ze. LEES OOK:

Donderdag geen streekbussen, staking gaat door