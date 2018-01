Daarom heeft Rotterdam The Hague Airport geen last van de storm

DEN HAAG - Terwijl op Schiphol woensdag honderden vluchten zijn geannuleerd vanwege de westerstorm, verloopt op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport alles op rolletjes. Ondanks zware windstoten is een vlucht naar het zonnige Tenerife op tijd vertrokken, en zijn passagiers uit Boedapest gewoon veilig geland. Hoe dat kan? Door de ideale ligging.

'Dit is de perfecte storm voor ons', vertelt woordvoerder Désirée Breedveld van Rotterdam The Hague Airport. 'De wind komt uit het zuidwesten, en dat is precies in de richting van onze start- en ladingsbaan. Vliegtuigen hebben er geen last van. De zuidwesterstorm is de meest voorkomende in Nederland, en dus is daar bij de bouw al rekening mee gehouden.'

Helemaal smetteloos is het vliegschema niet; een aangekomend vliegtuig moest vanwege de harde wind uitwijken naar een andere luchthaven.



Annuleringen op Schiphol

Op vliegveld Schiphol in Amsterdam zijn woensdag al 252 van de 1200 vluchten geannuleerd door de storm. Rotterdam The Hague Airport is officieel een uitwijkluchthaven, maar vooralsnog zijn er geen vliegtuigen naar Rotterdam uitgeweken.



