Het is zover: deuren Maeslantkering zijn gesloten De deuren van de Maeslantkering zijn dicht (Foto: ANP)

REGIO - Vanwege de storm en het hoge water is de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg voor het eerst in jaren weer dicht. De sluiting is rond 14.45 uur begonnen. De deuren zijn op dit moment gesloten, waardoor ze nu vol met water lopen en naar de bodem zullen zakken. Het totale proces duurt ongeveer twee uur.

De sluiting van de Maeslantkering is niet alleen uniek omdat het zeker zeven jaar geleden is dat de kering is dichtgegaan, het betekent ook dat alle vijf de grote stormvloedkeringen vandaag gesloten zijn en dat is nog nooit eerder voorgekomen.



De Maeslantkering beschermt Zuid-Holland tegen het water en sluit normaal als het water drie meter boven NAP komt, maar omdat deze stormvloedkering al jaren niet meer operationeel is geweest tijdens een storm, gaat de kering nu al dicht bij 2.60 meter boven NAP. Dit gebeurt als een soort training.



