Gedumpte alpaca Teddy opgevangen in Sassenheim: 'Alleen gaat-ie dood'

SASSENHEIM - Een door de politie gevonden alpaca is woensdag naar een alpacaboerderij in Sassenheim gebracht. Het dier werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangetroffen in het centrum van Haarlem. Teddy, zoals de jonge alpaca door de politie is genoemd, stond met een stuk touw vastgebonden aan een hek. 'Onbegrijpelijk.'

'Het gaat heel goed met hem', aldus Bert de Mooij van alpacahoeve Klinkenberg, waar de zeven à acht maanden oude berglama is ondergebracht. 'Hij heeft er gelukkig niks aan overgehouden. Het belangrijkste is dat hij weer een maatje heeft. Alpaca's kunnen niet alleen staan, want dan worden ze ziek. Dan eten ze op een gegeven moment niet meer en gaan ze dood.'

Hij zat helemaal alleen in een grote paardenbox, dat is ook niks Bert de Mooij – Alpacahoeve Klinkenberg

'Onvoorstelbaar'

De alpacaboerderij in Sassenheim werd 's nachts door de politie gebeld met de vraag of er een alpaca was weggelopen. Nee, luidde het antwoord. Maar woensdagochtend besloot De Mooij toch maar om het dier opvang te bieden. 'Ik vond het vervelend voor de alpaca dat zijn eigenaar zich nog niet had gemeld. Hij zat helemaal alleen in een grote paardenbox, dat is ook niks.'

Volgens hem is dit een hoogst ongebruikelijk voorval. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zou ook niet weten hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Helemaal alleen, midden in Haarlem, op de portiek van een studentenhuis... Het is gewoon onvoorstelbaar. Je zou toch zeggen dat iemand hem moet missen?'

De politie is op zoek naar de eigenaar van het dier en heeft een oproep op Twitter en Facebook geplaatst. Agenten hebben woensdag een aantal kinderboerderijen en een circus bezocht, maar zonder succes.

Ophalen

En wat als niemand zich meldt? 'Dat moeten we zien', zegt De Mooij, die zo'n vijftig alpaca's heeft. 'Hij heeft het hier goed naar zijn zin, zo te zien. En een alpaca meer of minder maakt ons niks uit. Ik hoop dat de eigenaar hem komt ophalen, maar ik wil niet dat hij ergens verpietert. Of dat iemand denkt voordelig aan een alpaca te kunnen komen.'

