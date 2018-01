Hagenaar naar rechter om 126 euro boete voor lege doos op straat

DEN HAAG - Een lege doos in de Haagse Meerkoetstraat met zijn naam en adres erop is een bewoner van die straat duur komen te staan. Woensdag ging hij bij de Raad van State in beroep tegen de afvalboete van 126 euro die hij daarvoor in de bus kreeg. De Hagenaar verscheen niet op de zitting. De doos is uit de voortuin gewaaid de straat op, vermoedt hij.

Daar gelooft de gemeente niets van. Het is huishoudelijk afval dat niet op de voorgeschreven wijze is aangeboden, vindt de gemeente. Bij de eerste overtreding wordt dit bestraft met een boete van 126 euro. De Hagenaar schrijft de Raad van State dat hij de doos in zijn voortuin had gelegd naast zijn kliko voor oud papier.

Hij wou hem erin doen na een regenbui want dan scheurt karton makkelijker. De doos zou door iemand op straat gevonden kunnen zijn en naast de ondergrondse afvalcontainer (orac) gezet, meent hij. De Hagenaar wil dat de Raad van State een streep zet door de boete.



Te vroeg mag ook niet

Dat vraagt ook een Haagse die haar vuilniszak te vroeg op straat zette omdat ze moest gaan werken. Ze wist niet dat dit niet mocht. Vanaf tien uur ’s avonds mag de vuilniszak op straat, legde de gemeente uit. Op de ophaaldag mogen zakken tot 07.45 uur worden buitengezet. Daarna niet meer.

Ook een bewoner van de Molenstraat die al 21 jaar lang keurig de zak op de afgesproken tijd en plaats buiten zet wil af van de opgelegde 126 euro boete. Zijn vuilniszak waar zijn naam en adres in zat werd door een toezichthouder na de ophaaldag aangetroffen op het Noordeinde. De Hagenaar weet niet hoe de vuilniszak op 200 meter van zijn huis terecht is gekomen.



Verkeerd bezorgde brief?

Een vierde inwoner die tegen een boete aanliep zegt dat hij tien maanden in het buitenland zat. Niettemin stond er een vuilniszak met een aan hem geadresseerde enveloppe van De Zonnebloem erin naast een orac in de Dalerveenstraat. Zo’n brief kan best verkeerd bezorgd zijn en door iemand anders in de vuilniszak zijn gestopt, luidt zijn verweer.

De gemeente gaat ervan uit dat het zijn huisvuilzak is. 'Deze man had iemand de sleutel van zijn woning gegeven om de post op te halen', zei een woordvoerder van de gemeente. In alle vier zaken doet de Raad van State over zes weken uitspraak.