Dion Beukeboom doet aanval op werelduurrecord Bradley Wiggins: 'Geen commercieel feestje'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op dit moment staat het werelduurrecord wielrennen nog op naam van Bradley Wiggins. Maar als het aan Dion Beukeboom ligt, komt daar komende zomer verandering in. De renner van het Alphense Vlasman Cycling Team gaat proberen dát record uit de boeken te rijden.

In augustus moet het in Mexico gebeuren voor de 28-jarige Beukeboom. 'Het is een beetje het Calgary van het baanwielrennen, waar ik de poging ga doen', zegt de renner van de Alphense ploeg. 'In Aguascalientes. Dat ligt op 2000 meter. Het is daar hoog, dus de luchtweerstand is laag.'

Beukeboom heeft binnen de wielerwereld wellicht niet de status om het wereldrecord van meervoudig olympisch- en wereldkampioen Bradley Wiggins aan flarden te rijden. Want de Brit, die in 2012 de Tour de France won, reed in precies één uur tijd een afstand van 54 kilometer en 526 meter. Maar tóch ziet zijn team mogelijkheden, zegt Hans de Bruin, één van de teambegeleiders.



Op hoogte

'Dion heeft bij tests al heel veel vermogen geleverd, een uur lang meer dan 455 watt. Dat is het ingrediënt om te zorgen dat er nóg beter gepresteerd kan worden. En met de begeleiding van bewegingswetenschapper Jim van den Berg, die ook Thomas Dekker heeft begeleid, is er zo veel data beschikbaar dat dat de leidraad moet zijn voor een succes.'

Beukeboom denkt dat er kansen liggen door de poging in Mexico op hoogte te doen. 'Het was een commercieel feestje in Londen, waar Wiggins reed. De hele baan zat vol en was afgehuurd. Als hij écht nog sneller had willen rijden, dan had hij het op hoogte moeten doen.'



Weer in augustus

Wanneer Beukeboom de aanval op het werelduurrecord precies opent is nog niet bekend. Onder meer de weersvoorspellingen in augustus spelen een belangrijke rol om de datum vast te stellen.

