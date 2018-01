Deel dit artikel:











Hoog water op Scheveningen: uitkijken waar je loopt Hoogwater op Scheveningen (foto: Regio15)

DEN HAAG - Hoewel de zware storm die woensdag over het land raasde in de loop van de middag is gaan luwen, hebben we op sommige plekken in onze regio nog wel te maken met hoogwater. Op sociale media worden filmpjes en foto's geplaatst van onder meer van de Scheveningse haven, waar de kade voor een klein gedeelte onder water is gelopen.



Op de Doctor Lelykade is het voor passanten oppassen geblazen. Voetgangers moeten uitkijken waar ze lopen. Het water heeft daar de kade inmiddels bereikt, waardoor de kans op natte voeten bestaat. Op de Doctor Lelykade is het voor passanten oppassen geblazen. Voetgangers moeten uitkijken waar ze lopen. Het water heeft daar de kade inmiddels bereikt, waardoor de kans op natte voeten bestaat.

Het hoogwater komt door de storm die Nederland woensdag teisterde. Het zorgde ook voor een unieke situatie. Rijkswaterstaat sloot de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg voor het eerst in zeven jaar. Ook elders in de regio zijn er hoge waterstanden. Zo vaart de veerpont van Schoonhoven niet vanwege het hoge water. Geen code oranje meer, blijft onrustig Code oranje is inmiddels opgeheven, maar aan zee blijft het de komende uren nog wel onrustig. Tot aan de avond zijn nog windstoten mogelijk tot maximaal honderd kilometer per uur. In de avond zwakken de windstoten verder af naar circa tachtig kilometer per uur, bij windkracht zeven. Pas aan het begin van de nacht verdwijnen aan de kust de windstoten.