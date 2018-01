Impact brand Haagse Newtonstraat groot: 'Ik ben radeloos'

DEN HAAG - Het was behoorlijk schrikken voor bewoners van de Newtonstraat in Den Haag. Twee weken geleden brak daar een grote brand uit. Zeventien bewoners, in totaal vier huishoudens, moesten voor langere tijd hun huis uit. En nog steeds kunnen de meeste mensen niet terug, omdat hun woningen onbewoonbaar zijn door roetschade.

Aziz en zijn vrouw zijn inmiddels wel weer thuis, maar kampen nog steeds met de gevolgen van de brand. In de woonkamer, op zolder en op het balkon. Er zijn veel plekken in de woning waar ze worden herinnerd aan de brand.

De brand ontstond in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 december. Een leegstaand pand van De Zaen Keukens ging in vlammen op. Er vielen geen gewonden, maar de schade was aanzienlijk.



Radeloos

Aziz en zijn vrouw kunnen dan ook voorlopig niet zonder problemen wonen in het huis. Er moeten nog veel dingen geregeld worden. En daar maakt hij zich grote zorgen om. 'Ik ben radeloos, ik weet niet meer wat ik allemaal moet doen.'

Over de oorzaak van de brand is niets te zeggen. Waarschijnlijk wordt dat nooit duidelijk. De politie heeft het onderzoek daarnaar gestaakt. Het pand waar de brand is ontstaan, is helemaal verwoest en dus zijn alle sporen verdwenen.