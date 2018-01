West Wekker: buschauffeurs leggen werk neer en restaurants onder verscherpt toezicht

DEN HAAG - Goedemorgen! Er staat weer een nieuwe dag voor de deur. Voordat je naar je werk gaat, praten wij je nog even bij met het belangrijkste nieuws van de afgelopen avond. Zo is het vandaag niet verstandig om van het openbaar busvervoer gebruik te maken. De chauffeurs leggen het werk neer. En twee Haagse restaurants staan onder verscherpt toezicht van de keuringsdienst.

1. Vandaag geen streekvervoer, buschauffeurs leggen werk neer

Er rijden vandaag de hele dag geen streekbussen, of maar heel weinig. De bonden hebben een 24 uurs-staking afgekondigd. De bussen van de HTM, in en rond Den Haag, rijden wel. Als je met het openbaar vervoer moet reizen, is het verstandig om goed na te gaan van welke bus je gebruik kunt maken. Welke ritten er precies wel en niet doorgaan, wordt pas in de loop van ochtend duidelijk.

2. Gedumpte alpaca Teddy opgevangen in Sassenheim: 'Alleen gaat-ie dood'

Een door de politie gevonden alpaca is woensdag naar een alpacaboerderij in Sassenheim gebracht. Het dier werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangetroffen in het centrum van Haarlem. Teddy, zoals de jonge alpaca door de politie is genoemd, stond met een stuk touw vastgebonden aan een hek. 'Onbegrijpelijk, maar het gaat heel goed met hem', aldus Bert de Mooij van alpacahoeve Klinkenberg, waar de berglama is ondergebracht.

3. Impact brand Haagse Newtonstraat groot: 'Ik ben radeloos'

Het was behoorlijk schrikken voor bewoners van de Newtonstraat in Den Haag. Twee weken geleden brak daar een grote brand uit. Zeventien bewoners, in totaal vier huishoudens, moesten voor langere tijd hun huis uit. En nog steeds kunnen de meeste mensen niet terug, omdat hun woningen onbewoonbaar zijn door roetschade. Mensen die wel weer thuis zijn, kampen nog steeds met de gevolgen van de brand.

4. Weer twee restaurants onder verscherpt toezicht keuringsdienst

Twee restaurants in Den Haag staan onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om restaurant Carmil aan de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier en om Rotishop Amira aan de Betje Wolffstraat in Moerwijk. Beide zaken gaan 'niet juist om met voedsel', blijkt uit inspecties van de keuringsdienst. Wat er precies mis is, wil een woordvoerder van de NVWA niet zeggen.

Weer: We krijgen vandaag te maken met grijze luchten en regenachtig weer. De zuidwestenwind neemt in de late midddag en avond toe. Aan zee wordt de wind hard en is er opnieuw kans op windstoten. Het wordt maximaal 10 graden.

Vanavond op TV West: Koopkracht

KoopKracht is hèt programma vol tips en tests om de consument te helpen en te adviseren over producten en andere consumentenzaken. In deze aflevering onderzoeken we wat de inhoud is van een écht goede verbanddoos, laten we zien hoeveel verschil er nu eigenlijk zit tussen dezelfde behandelingen bij verschillende ziekenhuizen én volgen we Roel.