Afgebroken torenspits Dorpskerk Moordrecht geborgen Torenspits Dorpskerk in Moordrecht geknakt door storm | Foto: Omroep West Een gespecialiseerd bedrijf demonteert de torenspits | Foto: Omroep West De afgebroken torenspits van de kerktoren in Moordrecht (Foto: Regio15)

MOORDRECHT - Een gespecialiseerd bedrijf heeft donderdagochtend de torenspits van de Dorpskerk in Moordrecht geborgen. De spits was afgebroken door de storm die woensdag over ons land trok. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zuidplas hing het gevaarte alleen nog aan een bliksemafleider.

De brandweer moest woensdag een eerdere bergingspoging staken vanwege de harde wind. Het was te gevaarlijk voor brandweermensen die het gevaarte probeerden te bergen. Donderdag is rond 09.00 uur begonnen met het ontmantelen van de torenspits. De klus heeft ongeveer een uur geduurd. De schade aan de torenspits is aanzienlijk. De gemeente wil dat het gevaarte wordt gerenoveerd en zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat wordt teruggeplaatst.