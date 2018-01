Nostalgie in 'Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop'

DEN HAAG - Omroep West zendt deze en volgende week het programma 'Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop' uit. Hierin toeren de kopstukken van de vaderlandse popmuziek met Johan Derksen langs de Nederlandse theaters. De serie wordt afgesloten met een spectaculair optreden in Ahoy in Rotterdam dat op 13 januari op TV West uitgezonden wordt.

Dinsdag was de eerste aflevering, waarin de in Den Haag geboren pionier Rudy Bennett centraal staat. Met de band The Motions reisde hij naar New York. In 'Muijs in de Morgen' op Radio West zei Rudy Bennett het een geweldige ervaring te vinden om weer op te treden. Het publiek ging volgens hem tijdens het optreden terug naar de jaren '60. 'Je zag aan de mensen dat ze naar een onbezorgde tijd teruggingen, toen ze nog jong waren en alles nog kon.' Na afloop werd in de foyer nog een aantal liedjes gespeeld en daar hoorde Rudy Bennett alle verhalen over vriendjes en vriendinnetjes en wat ze in die periode deden.

Rudy Bennett (1942) werd geboren in Den Haag. In de jaren '60 begon hij met zingen onder de artiestennaam Ritchie Clark in de groep The Ricochets. Die band trad in 1964 op in het voorprogramma van The Rolling Stones in het Kurhaus in Scheveningen. Kort hierop maakte de band een doorstart als The Motions, die zou uitgroeien tot een van de populairste Haagse beatgroepen van de jaren '60 met hits als 'Wasted Words' en 'Why don't you take it'.



Leidenaar Theo van Es

Natuurlijk kan de leadzanger van de Shoes, Leidenaar Theo van Es, niet in de serie ontbreken. 'We zijn begonnen op schoolfeesten en we zijn met de band doorgegaan', zo zegt hij. 'Het optreden met Johan Derksen was fantastisch'. Het optreden in Ahoy was volgens Van Es wel een beetje angstig. 'De doelgroep vindt het echter fantastisch. Er zijn mensen die al tien keer geweest zijn.'

Van Es (1946) had met de band onder ander de hits 'Na, na, na', 'Don't you cry for a girl' en 'Osaka'. In 1971 verliet de zanger de groep en ging verder onder de naam Theo Vaness. Zijn solo-elpee werd in verschillende landen uitgebracht en stond enige tijd in de Amerikaanse lijst van de 200 bestverkochte albums. De single 'Bad bad boy' stond zelfs op nummer 1 in de Amerikaanse disco-charts.



Eerst zanger The Golden Earrings

In de serie wordt ook Frans Krassenburg, de eerste zanger van The Golden Earrings, gevolgd. Het optreden in de theaters was volgens hem 'de krenten in de pap'. De klapper in Ahoy in Rotterdam afgelopen donderdag was volgens hem geweldig. Maar liefst 5.000 mensen kwamen er op af. 'Een prachtige afsluiting van de toer, daar kreeg ik opnieuw kippenvel van', aldus Krassenburg tegen Bas Muijs. 'Het publiek was geweldig enthousiast.'

Krassenburg (1944) was de eerste zanger van de The Golden Earrings, later bekend als de Golden Earring (zonder 's' dus). Op hits als That Day', Daddy buy me a Girl' en In my house' bepaalde zijn stem de sound van de succesvolle singlesband. In 1967 verliet de zanger de band en ging solo verder. De aflevering met Krassenbrug is te zien op TV West op dinsdag 9 januari.

De serie met regiogenoten wordt uitgezonden op Bij TV West om 17.00 uur, met herhaling ieder uur.

Dinsdag 2 januari Rudy Bennett

Donderdag 4 januari Theo Vaness

Dinsdag 9 januari Frans Krassenburg

Donderdag 11 januari Johnny Kendall

Zaterdag 13 januari is de concertregistratie in Ahoy vanaf 17.00 te zien.