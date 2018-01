Deel dit artikel:











Reizigers balen van staking: 'Het heeft mijn dag wel verpest' Foto: Omroep West

LEIDEN - 'Dit is pech, maar we kunnen het ook niet mooier maken dan het is', zegt een reiziger die donderdag niet met de bus naar huis kan vanwege de staking van buschauffeurs in het regionale busvervoer.

De man staat op Leiden Centraal en moet naar Wassenaar. 'Ik denk dat ik maar ga lopen.' Hij is net terug uit het West-Afrikaanse land Gambia. 'Ik heb geen fiets en er zijn geen alternatieven geboden door vervoersbedrijven, dus maken we er maar een wandeltocht van.' 'Ik baal er heel erg van', vertelt studente Parastoe. In haar vrije tijd is ze doktersassistent. 'Ik voel mij heel erg machteloos. Door mij is er nu geen doktersassistent op de praktijk. Patiënten zijn nu ook gedupeerd en dat vind ik eigenlijk het ergste.'

Een paar bussen laten rijden Een andere reiziger is op weg naar haar fysiotherapeut. Ze heeft een tijdje geleden een ongeluk gehad en moet met het openbaar vervoer. Ze heeft wel begrip voor de staking, maar had liever gezien dat er toch nog een paar bussen hadden gereden. 'Dan kunnen mensen vandaag toch op één of andere manier de bus pakken.' 'Het heeft wel mijn dag verpest', vertelt Parastoe. De enige manier om haar werk te bereiken is met het openbaar vervoer. 'Ik kwam hier vanochtend aan en er waren helemaal geen bussen. Normaal gesproken staat het vol met bussen en passagiers. Ik zie geen andere manier om op mijn werk te komen, dus ik ga naar huis.'

Staking Donderdag rijden de hele dag geen bussen van Arriva en Connexxion. De staking begon om 04.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Vakbonden CNV en FNV willen hun eisen voor een nieuwe cao voor de chauffeurs kracht bij zetten. Ze eisen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek.