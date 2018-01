'Gemeenteraadslid had seks met minderjarig meisje in hotel'

GOUDA - Khalid T., het raadslid uit Gouda dat verdacht wordt van ontucht met een 13-jarig meisje, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) seks met haar gehad in een hotel.

Het OM klaagt T. (32) daarom, naast ontucht met een minderjarige, ook aan voor het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Hij zou in het hotel orale seks met het meisje hebben gehad, ook zou hij haar gepenetreerd hebben.

Het Goudse ex-PvdA-raadslid was directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn, maar het meisje was geen leerling van die school. T. zit sinds eind september vast. Hij moet dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. T. ontkent het misbruik.

