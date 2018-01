Haag Wonen moet miljoenenboete betalen aan failliet bedrijf Aardwarmte Den Haag

DEN HAAG - Woningcorporatie Haag Wonen moet een boete van ruim twee miljoen euro betalen aan het inmiddels failliete bedrijf Aardwarmte Den Haag (ADH). Dat heeft de rechtbank in Den Haag vorige maand bepaald. Bij dit project zou grondwater van twee kilometer diep gebruikt worden om woningen te verwarmen.

Haag Wonen was zelf deelnemer in het bedrijf ADH, maar sloot slechts dertien van de ruim 800 woningen aan op de centrale die de warmte zou verspreiden. De verplichting om de woningen aan te sluiten was volgens Haag Wonen vervallen doordat de bouw vertraging had opgelopen. Maar volgens de rechtbank blijkt uit het contract dat de woningen toch aangesloten moesten worden.

In de Haagse wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust zouden de huizen vanaf 2012 verwarmd worden met water uit de aarde. In de centrale wordt heet water van een paar kilometer diepte opgepompt. Via leidingen wordt de warmte naar de huizen gebracht, vervolgens gaat het water dan weer terug de grond in. Het project mislukte omdat de woningbouwcorporaties zich terugtrokken door de crisis. Inmiddels heeft het project een doorstart gemaakt.



5 miljoen euro

Haag Wonen bestudeert het vonnis om na te gaan of de corporatie in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. 'Zoals in de uitspraak staat gaat het om 2.600 euro per niet gerealiseerde aansluiting, ofwel 2.054.000 euro. Dat is aanzienlijk minder dan het bedrag van ruim 5 miljoen euro waarvoor de curatoren in eerste instantie een factuur stuurden', aldus de een woordvoerder van Haag Wonen.

De corporatie keert zich volgens de woordvoerder ondanks dit vonnis zeker niet af van aardwarmteprojecten. 'Wij blijven onze woningen verduurzamen. En als er ergens in Den Haag een werkende aardwarmtebron komt, zullen wij aansluiting nog steeds overwegen.'