Deel dit artikel:











Kijk hier hoe de Sportcampus verandert in een beachvolleybalstadion Foto: Omroep West

DEN HAAG - De sportcampus in het Haagse Zuiderpark staat deze week in het teken van het DELA Beach Open. 32 mannen- en 32 vrouwenteams strijden om de zege in de internationale wedstrijd. Bij de mannen staat onder anderen het voormalige wereldkampioensduo en winnaar van het olympisch brons Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op het toernooischema.

Kijk hier hoe de Sportcampus is verbouwd tot een beachvolleybalstadion: