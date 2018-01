Agenten fatale arrestatie Mitch Henriquez in beroep; OM ziet af van beroep

DEN HAAG - De twee agenten die veroordeeld zijn voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez, gaan in hoger beroep. Dat melden hun advocaten donderdag.

De twee agenten, die anoniem terecht stonden onder de namen DH01 en DH02, werden op 21 december veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Toen kondigden de advocaten van de agenten al aan dat zij een hoger beroep overwogen. Volgens de rechtbank zijn de agenten schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Henriquez is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van een verkeerd aangelegde nekklem.

Maar beide agenten kunnen zich volgens hun advocaten niet bij de veroordeling neerleggen. Zij vinden dat de agenten 'integraal' vrijgesproken moeten worden. Daarom zullen de advocaten de zaak in hoger beroep aan het Gerechtshof in Den Haag voorleggen. Het Openbaar Ministerie laat weten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Richard Korver, advocaat van nabestaanden van Henriquez, meldt op Twitter dat de familie hoopt dat de agenten 'daadwerkelijk hun straf zullen ondergaan'.



Night at the Park

Henriquez overleed de dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival Night at The Park in Den Haag, eind juni 2015. De 42-jarige Arubaan had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en daarbij naar zijn kruis gewezen. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Henriquez onder bedwang te krijgen bij zijn arrestatie. Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Zij hadden het meeste en heftigste geweld toegepast.

De rechter stelde in het vonnis dat de agenten een 'grote fout, met zeer ernstige gevolgen' hadden gemaakt. Wel wees hij op de bijzondere situatie van agenten. 'Als er onrust of gevaar dreigt dan kan een burger weglopen. Maar een agent niet.'



Agenten anoniem

De twee agenten zaten tijdens de hele rechtszaak afgeschermd en anoniem in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Ze werden aangeduid als DH01 en DH02. Hun identiteit wordt afgeschermd, omdat zij en hun families na de arrestatie zwaar bedreigd zijn. De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.

