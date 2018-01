Deel dit artikel:











Kind bijna verdronken in zwembad Foto: Regio15

DEN HAAG - In het Hofbad in Den Haag is donderdagmiddag een kind gereanimeerd. Het jongetje was in het water gevallen.

Het jongetje van een jaar of drie ontsnapte aan de aandacht van zijn moeder en viel in het water. Volgens een woordvoerder heeft het personeel hem snel uit het water gered. Het personeel heeft hem vervolgens kort beademd en gereanimeerd. Het kind is in stabiele toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De schrik zat er volgens de woordvoerder wel goed in bij de mensen in het zwembad. LEES OOK: Haags Hofbad haalt vluchtelingen die niet kunnen zwemmen uit water