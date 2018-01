Doodzieke Ivo zamelt tonnen in voor zijn laatste reddingspoging.

DEN HAAG - Er gloort hoop aan de horizon van Ivo Visser uit Den Haag. Hij lijdt aan een agressieve vorm van bloedkanker en is helemaal uitbehandeld. Alle reguliere behandelmethodes die hier te krijgen zijn, heeft 'ie geprobeerd. Maar niets werkt. Toch is er nog één kans voor 'm. In Amerika.

In Seattle bestaat een behandeling die Visser hier in Nederland niet kan krijgen. Het prijskaartje is wel hoog: 400.000 euro. En wonder boven wonder heeft hij dat geld in weten te zamelen met crowdfunding. 'Ongelooflijk', zegt Visser. 'Dit had ik nooit verwacht.'

De teller staat nu op 370.000 euro. Genoeg om alvast te gaan. 'Morgenochtend stappen we op het vliegtuig', zegt zijn vrouw Anne-Marij. Ze is donderdag nog druk met het inpakken van de koffers. 'De verwachting is dat we daar vier maanden zitten.'



Slagingskans

De kans dat deze behandeling wél aanslaat, is groot. 'De slagingspercentages zijn 90 procent op de korte termijn en 70 op de lange termijn', vertelt Anne-Marij.