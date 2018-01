Deel dit artikel:











Paul Groeneveld uit De Lier verzorgt ijsbaan tijdens WK allround Paul Groeneveld. (Foto: WOS)

DE LIER - Een bijzondere klus voor Paul Groeneveld uit De Lier. Op zijn 74ste is hij aangesteld als ijsmeester tijdens het WK allround, dat op 10 en 11 maart in het Olympisch Stadion van Amsterdam wordt gehouden. De Lierenaar is geen onbekende in het werk: hij zorgde er dertig jaar lang voor dat de kwaliteit van het ijs in De Uithof optimaal bleef.

Groeneveld werd gevraagd door de organisatie en wilde weten of hij nog een andere ijsmeester kende. Hij noemde een naam en telefoonnummer van een oud-collega. 'Die belde mij een half uur later terug en zei: is dat wat voor ons samen? Dus ik antwoordde: als jij het ziet zitten, dan zie ik het ook zitten', vertelt Groeneveld aan mediapartner WOS. Samen met nog vijf andere collega's gaat Groeneveld de ijsbaan in de hoofdstad schoonmaken. Niet alleen tijdens het WK, maar ook in de maanden daarvoor als de baan open is voor publiek. 'Het mooiste werk wat er is', noemt hij het. 'Het is heel dankbaar werk. Je doet het voor de mensen die hier schaatsen. Ik heb altijd eer van mijn werk gehad.' LEES OOK: Otterspeer, Van der Weijden en Wijfje op eerste EK afstanden