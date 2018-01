Filmproject Dolf Brouwers kampt met tegenslag

DEN HAAG - De film over het leven van Dolf Brouwers kampt met tegenslag. Sjef van Oekel, zoals de artiestennaam van Brouwers was, werd beroemd in de jaren zeventig dankzij televisieseries als Barend Servet, Van Oekels discohoek en De lachende scheerkwast. Hoog tijd voor een documentaire over de markante Haagse tv-persoonlijkheid, vonden producenten Rob Spekking en Francois Boulanger.

Zij wilden het geld voor de documentaire met een crowdfundingactie bij elkaar brengen, maar dat is niet gelukt. Het ingezamelde bedrag is blijven steken op ruim 3300 euro. Er was 55.000 euro nodig. 'We hadden een begroting laten maken door een professionele producent, die kwam uit op een ton,' vertelt Francois Boulanger. 'Toen dachten we: 'dat kunnen we voor de helft'.'

Dat het bedrag niet is gehaald, betekent niet dat het filmproject niet doorgaat. 'Het duurt alleen iets langer,' aldus de oud-presentator van Lingo. 'We hadden best veel positieve reacties, maar veel donateurs met kleine bedragen. We hebben ervan geleerd dat je voor zoiets een paar grote sponsors nodig hebt. Bedrijven die veel geld in één keer geven.'



Uithuilen

Spekking en Boulanger zijn niet van plan om bij de pakken neer te zitten. 'We gaan in een hoekje zitten, uithuilen en opnieuw beginnen. We hebben echt heel veel positieve reacties gehad, dus het moet nog steeds kunnen.'

Het is inmiddels ruim twintig jaar geleden dat Brouwers overleed op 85-jarige leeftijd. Ruim tien jaar geleden deed zijn dochter een oproep aan de gemeente Den Haag om haar vader te eren met een straatnaam, maar dat is er nooit van gekomen.